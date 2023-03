Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für das Nachholspiel gegen den Dessau-Rosslauer HV an diesem Dienstag (19 Uhr, Friedrich-Ebert-Halle) ruft der abstiegsgefährdete Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen die besondere Aktion „Alle in Rot“ aus: Wer zu dem wichtigen drittletzten Saisonspiel der Eulen in einem roten Trikot kommt, erhält ein Freigetränk nach Wahl.

Bei der Aktion zählen laut Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler auch rote FCK-Trikots. Der Verein hofft so auf eine knallvolle Eberthalle und im Spiel gegen den Klub aus