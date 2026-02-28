Die Anhalt-Arena in der Partnerstadt Ludwigshafen bleibt ein gutes Pflaster für die Eulen Ludwigshafen: Wie in der letzten Saison entführte die Mannschaft die Punkte.

Mit 30:27 (14:12) feierten die Eulen beim Dessau-Roßlauer HV den ersten Auswärtserfolg in diesem Jahr.

Der Sieg hätte deutlicher ausfallen müssen. Wieder einmal haderten die Eulen mit enormen Wurfpech, es war der überragende Keeper Philip Ambrosius, der mit 17 Paraden seine Mannschaft stets im Spiel hielt. Die Eulen behielten in der zweiten Halbzeit die Nerven. Die Abwehr war aggressiv, die Eulen ließen nur wenig zu und im Angriff nutzten sie weitestgehend die Chancen. So zog die Sieben von Michael Haaß nach dem 19:19 (39.) erstmals mit drei Toren in Folge davon. In jener Phase vergaben Tim Schaller und Kian Schwarzer noch ihre Siebenmeter. Es war zum Haare raufen. Dessau kam noch einmal zum 22:23 heran, aber dann schlugen Marc-Robin Eisel und Lennart de Hooge nochmals zu. Auffällig war, dass sich das Fehlen von Friedrich Schmitt in der zweiten Halbzeit nicht bemerkbar machte. Ihn plagten nach 20 Minuten beim Comeback wieder Rückenprobleme. Mats Grupe gab mit zwei gehaltenen Siebenmetern gegen den Ex-Friesenheimer Mika Schüler und David Misovych Rückenwind in der Crunchtime. Bärenstark auch Ziga Urbic, der in den Schlussminuten so manche klare Chance vereitelte.

Menges nicht dabei

Vor der Partie gab es wieder eine schlechte Nachricht: Rückraumspieler Matteo Menges konnte aufgrund einer Handverletzung die Reise nicht nach Sachsen-Anhalt mitmachen. Dagegen war Friedrich Schmitt nach fast drei Wochen Pause wieder dabei. Auf Schmitt war in der ersten Halbzeit Verlass. Für Dessau kam es vor der Pause knüppeldick: Drei Zeitstrafen binnen drei Minuten sorgten dafür, dass die Eulen nicht nur den 10:10-Ausgleich durch Kian Schwarzer schafften, sondern in der Folge zur hart erkämpften 14:12-Halbzeitführung kamen.

Info

