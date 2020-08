Die Champions-League-Finalrunde in Lissabon hatte es in sich. Die K.o.-Runde zeigte ausnahmslos packende Spiele.

Auch das Finale am Sonntagabend war intensiv – und es sah einen verdienten Sieger. Der FC Bayern München gewann dieses Endspiel, weil die Mannschaft nach der Pause einen Gang höher schaltete, nun zielstrebiger und konzentrierter nach vorne spielte. Vor der Pause war die Partie ausgeglichen, hätte Neymar in der 18. Minute für Paris das 1:0 erzielt, wäre es schwer geworden für den deutschen Champion. Aber Torhüter Manuel Neuer demonstrierte einmal mehr seine Extra-Klasse. Und später war Paris nur noch sporadisch in der Lage, für Gefahr zu sorgen.

Die Bayern krönten sich am Sonntagabend in Lissabon für atemberaubende acht Monate. Beeindruckend, welche Freude am Spiel und welche Gier auf Erfolg sie entwickelten. Sie ließen nicht locker, nutzten auch die Corona-Pause zur Fortbildung.

Und noch einmal: Was Hansi Flick mit und aus der Mannschaft gemacht hat, ist fantastisch.