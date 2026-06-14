Fußball Diebstahl bei Englands WM-Team: zwei Männer angeklagt

Thomas Tuchel
Thomas Tuchel und das englische Team erlebten eine böse Überraschung.

Nach einer bösen Überraschung bei Englands WM-Mannschaft geben die Behörden Details bekannt. Wer ihren Ermittlungen nach hinter dem Diebstahl von Ausrüstungsgegenständen steckt.

Kansas City (dpa) - Nach dem Diebstahl bei Englands Fußball-Nationalmannschaft mit Chefcoach Thomas Tuchel sind zwei Männer festgenommen worden. Dies gab die Staatsanwältin von Jackson County, Melesa Johnson, bekannt. Die beiden Verdächtigen befinden sich demnach in Gewahrsam und seien wegen Hehlerei in einem schweren Fall angeklagt worden.

Zuvor hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass die WM-Mannschaft der Engländer vor ihrer Ankunft im Trainingsquartier in Kansas City bestohlen worden sei. Dabei sei in Fahrzeugen eingebrochen worden, die Trainingsausrüstung für die «Three Lions» transportieren. Der englische Fußball-Verband FA prüfe derzeit, was genau entwendet wurde.

Gegenstände im Wert von 18.000 US-Dollar gestohlen

Das Tuchel-Team startet erst am Mittwoch gegen Kroatien (22.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) in die WM. Die gestohlene Ausrüstung hatte nach Behördenangaben einen geschätzten Wert in Höhe von 18.000 US-Dollar (rund 15.550 Euro).

«Jackson County wird keinerlei kriminelle Handlungen dulden, die sich gegen Besucher der Weltmeisterschaft richten, einschließlich der internationalen Mannschaften, die zu diesem Wettbewerb angereist sind», sagte Staatsanwältin Johnson. Die Kaution für die beiden Männer sei auf 75.000 US-Dollar (etwa 64.800 Euro) festgesetzt worden.

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