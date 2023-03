Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach turbulenten Jahren war Fußball-Verbandsligist ASV Fußgönheim auf einem guten Weg in ruhigeres Fahrwasser. Der überraschende Rücktritt von Trainer Ediz Sari wirft den Klub wieder ein Stück zurück. Davon unbeeindruckt erkämpfte die Mannschaft am Sonntag ein 0:0 in Rüssingen.

„Der Verein hat hinter meinem Rücken mit einem anderen Trainer gesprochen. Da sehe ich keine Basis mehr, weiterzuarbeiten. Ich bin sehr enttäuscht“, sagt