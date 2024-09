Wenn Mareike Spindler an das Radrennen unlängst in Queidersbach denkt, hat sie einen Kloß im Hals. Was da passiert ist, hat sie noch immer nicht so richtig verarbeitet. Kurz vor dem Start des Eliterennens der Frauen wurde ihr Rennrad gestohlen. Auf so dreiste Art und Weise, dass nicht nur sie geschockt ist.

8.15 Uhr in Queidersbach. Die Straßen sind noch fast menschenleer. Zuschauer trudeln erst später ein. Um 9 Uhr startet das erste der traditionellen Rennen durch den Ort. Jugend U17, Senioren