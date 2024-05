Vier Klubs, darunter drei deutsche Handball-Mannschaften, kämpfen am Wochenende in Hamburg um den Titel in der European League. Die Rhein-Neckar Löwen sind nicht in der Favoritenrolle.

Das wäre ja ein Ding. Wiederholt sich die Geschichte? Im vergangenen Jahr fuhren die Rhein-Neckar Löwen als Außenseiter zum deutschen Pokal-Final-Four. Sie reisten mit einer Heimklatsche gegen den VfL Gummersbach an – und triumphierten nach Siegen gegen die SG Flensburg-Handewitt und den SC Magdeburg. Dieser Pokalsieg war völlig unerwartet.

