Die Begegnung mit einem Instrument aus Shakespeares Zeiten, das seit Jahrhunderten nicht mehr in Konzerten zu hören war, bringt am kommenden Sonntag das dritte Sommer-Konzert des „Kirchheimer Konzertwinters“: mit dem Muselaar oder Mutter-Kind-Cembalo.

Berühmte Maler wie Vermeer bildeten es ab, bedeutende Komponisten wie Byrd, Bull und Sweelinck schrieben Werke für dieses Instrument, das ausschließlich in Nordwesteuropa verbreitet war. Es ist ein quaderförmiges Tasteninstrument mit horizontalem Verlauf der Saiten, dessen Klaviatur im Gegensatz zum Virginal rechts positioniert ist. Hierdurch liegen die Anzupfpunkte etwa in der Mitte der Saiten, wodurch ein besonders intensiver, grundtönig-warmer, etwas glockiger Klang entsteht. Originale „Muselaars“ gibt es noch vereinzelt in Museen, doch keines ist mehr spiel- oder restaurierbar. Deshalb hat sich Bernhard Klapprott, Professor für Historische Tasteninstrumente am Institut für Alte Musik der Musikhochschule Weimar und mehrfacher CD-Preisträger, eines nachbauen lassen und präsentiert dessen einzigartige Klangwelten nun auch in Kirchheim.

Auf dem Programm stehen Werke des 16. und 17. Jahrhunderts aus England und den Niederlanden von William Byrd, John Bull, Orlando Gibbons, Thomas Tomkins, Jan Pieterszoon Sweelinck sowie anonyme Werke aus Schottland und Irland. Außerdem wird Klapprott eigene Variationen im Stil englischer Virginalisten über ein Thema von John Bull spielen.

Termin

Bernhard Klapprott spielt am Sonntag, 23. Juni, um 17 Uhr in der protestantischen Andreaskirche in Kirchheim. Der Eintritt ist frei.