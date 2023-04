Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im EHF Euro Cup stehen die beiden letzten Spiele an. Am Donnerstag (18.35 Uhr, ARD-Stream) trifft die deutsche Handball-Auswahl in Kristianstad auf Schweden, am Sonntag (15.35 Uhr, ARD) ist Spanien in Berlin der Gegner. Bundestrainer Alfred Gislason testet jüngere Spieler.

Das Ziel nach den zwei ernüchternden Niederlagen im März gegen Weltmeister Dänemark zehn Monate vor dem Heim-EM in Deutschland steht. „Wir haben den Drang und den Willen, gegen diese Top-Nationen