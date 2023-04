Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war ein Nervenspiel, aber eines mit gutem Ausgang für die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen. Ein Remis war bei der EM in Dänemark nötig, um die Hauptrunde zu erreichen, und 21:21 (9:8) endete am Montag die Partie gegen Polen. Sozusagen eine Punktlandung.

Mit dem Remis gegen die Polinnen beendete die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) die Vorrunde in Kolding mit 3:3-Punkten, ist in der zweiten Phase des Turniers dabei und startet in jedem Fall