Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die vier pfälzischen Handballvereine treffen sich in der Mitte, genauer gesagt in der Staffel Mitte. Der TuS Dansenberg will vorne mitspielen, die TSG Haßloch schnelle Sicherheit, der TV Hochdorf die Klasse halten und der SV 64 Zweibrücken viel Freude haben.

Dansenberg: In der Breite top

Nach drei Jahren in der Süd-Staffel wurde der TuS Dansenberg erstmals seit dem Aufstieg der Staffel Mitte zugewiesen. Trotz des Verlustes von Top-Torjäger