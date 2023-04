Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das „Wunder von Bern“ am 4. Juli 1954 hatte auch eine eher unrühmliche Folge. Weil die Fußball-Begeisterung danach sehr groß war im Nachkriegsdeutschland, hat der Deutsche Fußball-Bund regulierend eingegriffen – und den Frauen-Fußball am 30. Juli 1955 verboten. Erst 15 Jahre später wurde das Verbot aufgehoben. Was sich seitdem getan hat, hat der SWR-Redakteur Jürgen Schmidt aufgearbeitet: „Der größte Gegner ist das Klischee – 50 Jahre Frauen-Fußball“ wird am Sonntag (18.30 Uhr) in der ARD ausgestrahlt.

Ganz so genau nehmen muss man es ja auch nicht mit dem Jubiläum. Es ist zudem so, dass sich die Pionierinnen des Frauen-Fußballs auch