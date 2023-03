Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Spielabsage am Mittwoch kam Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen ganz recht. Denn der Kader ist dezimiert. Nun können sich die angeschlagenen Spieler weiter auskurieren. Denn die Partie am Samstag in Bietigheim wurde am späten Freitagnachmittag abgesetzt.

In der Zentrale der Handball-Bundesliga (HBL) in Dortmund klingeln in diesen Tagen die Telefone häufiger. Auch gehen mehr E-Mails ein. Denn immer mehr Spiele in der Handball-Bundesliga sowie der Zweiten