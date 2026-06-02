Die Seebühne im Luisenpark ist zweifellos einer der schönsten Veranstaltungsorte in der Region. Neunmal ist sie von Juni bis August Schauplatz für den Seebühnensommer.

Los geht der Seebühnensomer passenderweise zum Sommeranfang am Sonntag, 21. Juni, 17 Uhr. Thomas Siffling, Jazztrompeter und Betreiber des Ella & Louis im Rosengarten, versammelt mit Erwin Ditzner, Olaf Schönborn, Bernhard Vanecek und anderen das Who is Who der regionalen Szene auf der im Kutzerweiher schwimmenden Bühne. Die Rhein-Neckar-Allstars spielen Soul-Jazz unter dem Motto „Back to the 70s“. Genau eine Woche später geht es am Sonntag, 28. Juni, 17 Uhr, weiter mit der Formation Club des Belugas um Maxim Illion und Kitty the Bill. Sie spielen zeitgenössischen Nujazz, Brazilian Beats, Swing und American Soul.

Die Blues-Night-Session des Jazzclubs Ella & Louis wird für einen Abend ins Freie verlegt. Bei der Open-Air-Variante am Sonntag, 5. Juli, 17 Uhr, gibt es handgemachten Blues mit den Sängern und Gitarristen Timo Gross (aus Bad Bergzabern) und Christian Sommer, dem Singer-Songwriter Lukas Schüßler und der deutsch-amerikanischen Blues- und Soulsängerin Sandy Campos. Moderner Gypsy Jazz steht am Sonntag, 19. Juli, 17 Uhr, auf dem Programm. Gismo Graf, sein Vater Joschi Graf, Joel Sommer, Sängerin Cheyenne und Gitarrist Stochelo Rosenberg geben ein Konzert „in spirito Django“.

Alte Bekannte

Bevor es musikalisch weitergeht, steht am Freitag, 24. Juli, 20 Uhr, eine Comedy-Veranstaltung auf dem Programm: Der Bad Dürkheimer Comedian Christian Chako Habekost präsentiert unter freiem Himmel sein „kompromisslos kurpfälzisches“ Programm „Es kummt wie’s kummt!“. Die Ankündigung empfiehlt, das Schoppeglas noch zu behalten und sich am folgenden Abend (Samstag, 25. Juli, 20 Uhr) mit der Show „Disco Mania“ auf eine „glitzernde Reise durch die goldene Zeit der Discokugel“ zu begeben. Angekündigt sind Songklassiker und eine Bühnenshow, die ihresgleichen sucht.

Mit Silke Hauck, Susan Horn und Helena Paul haben sich drei der bekanntesten Sängerinnen der Mannheimer Szene zusammengefunden. Als Mannheim Soul Voices geben sie am Sonntag, 2. August, 17 Uhr, ein Konzert, das die „Queen of Soul“ Aretha Franklin feiert. Womit sie ein Versprechen aus dem Vorjahr einlösen, als sie dem Publikum eine Zugabe zugesagt haben.

Eine Show extra für die Showbühne

„Sinatra Summer Swing“ heißt das Konzert, das Tom Gaebel & His Orchestra am Sonntag, 16. August, 19.30 Uhr, auf der Mannheimer Seebühne geben werden. „Der Vollblut-Entertainer und siebenfache German-Jazz-Award-Gewinner verbindet stilvoll Las-Vegas-Vibes mit modernen, leidenschaftlichen Big-Band-Sounds“, verspricht die Ankündigung.

Zwei Monate nach seinem Start wird das Festival am Freitag, 21. August, 20 Uhr, zu Ende gehen. Die Queen Kings spielen ein Konzert zu Ehren von Freddy Mercury, Brian May, Roger Taylors und John Deacon – Queen. Versprochen wird die Sondershow „Seaside Rendezvous“, die exklusiv auf die Kulisse der Seebühne zugeschnitten ist. Als Special Guest und Support Act wird Sascha Kleinophorst mit einem kurzen Set aus seinem Soloprogramm auftreten und auch beim Finale mitwirken.

Im Netz

Tickets gibt es unter https://shop.luisenpark.de.

