Carlo Sickinger wird am Dienstag ins Mannschaftstraining des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern zurückkehren. Der 23-Jährige hatte sich im Februar bei der 0:1-Niederlage in Ingolstadt einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen und fiel seitdem aus. „Wir hoffen, dass er bis Samstag in der Lage ist, der Mannschaft zumindest für 15 Minuten zu helfen“, sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen am trainingsfreien Montag der RHEINPFALZ.

Diagnose bei Zimmer steht noch aus

Tim Rieder hatte sich im Spiel am Samstag beim VfB Lübeck (1:1) eine Hüftprellung zugezogen. Antwerpen hofft, dass der Defensivmann am Samstag (14 Uhr) im Derby gegen den 1. FC Saarbrücken spielen kann. Denn mit Alexander Winkler (Sperre nach Gelb-Roter Karte) und Kevin Kraus (Muskelfaserriss) fallen zwei Innenverteidiger aus. Noch aus steht eine Diagnose bei Kapitän Jean Zimmer, der in Lübeck wegen Adduktorenproblemen zur Pause ausgewechselt werden musste.

Positiv nimmt der Trainer die Reaktion seiner Mannschaft nach dem Pausenrückstand an der Lohmühle – am Ende einer Englischen Woche – mit in die Trainingswoche: „Man hat gesehen, was wir an Intensität mittlerweile zu leisten im Stande sind.“