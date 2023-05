Trainer Ben Matschke kehrt sechs Monate nach seiner Freistellung bei Bundesligist HSG Wetzlar wieder an die Seitenlinie zurück. Der langjährige Trainer des aktuellen Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen stellt sich am Samsta, 20. Mai, in Haßloch in den Dienst einer guten Sache.

Der 40-jährige Matschke, der sowohl als Spieler als auch als Trainer den Aufstieg in die Erste Liga schaffte und zweimal den Klassenverbleib erreichte, wurde zum Trainer des Jahres 2018 gewählt und gelangte auch damit zu Kultstatus. Am Samstag, 20. Mai (19.30 Uhr, Pfalzhalle Haßloch), wird er gemeinsam mit Klaus Bethäuser die Allstars des Pfälzischen Handballs, die „Pfälzer Auslese“, im Benefizspiel gegen die deutsche Gehörlosen-Nationalmannschaft betreuen.

Förderung des Gehörlosen-Handballs

Mit dem Erlös der Begegnung soll der Handball der Gehörlosen und damit die Inklusion gefördert werden. Zum Team der Allstars zählen unter anderem Gunnar Dietrich und Uli Spettmann, der Ex-Kapitän der Eulen Ludwigshafen, aber auch die Ex-Zweitliga-Spieler Peter de Hooge, Marcus Muth und Gerald Schalter sowie der „Held von Amorbach“, Michael Pfeil, der mit seinem Treffer die Eulen einst in die Zweite Liga führte.

Zum Team der „Deafboys“, der deutschen Gehörlosen-Auswahl, gehören die beiden Pfälzer Felix Werling und Dominik Götz. In Haßloch bereiten sich die Gehörlosenhandballer um Bundestrainer Alexander Zimpelmann aus Freinsheim auf die Weltmeisterschaft (1. bis 15. Juli) in Kopenhagen vor.