Hatte der FK Pirmasens zu Saisonbeginn in der Fußball-Regionalliga noch positiv überrascht (zehn Punkte aus den ersten vier Spielen), so läuft nun alles schief. Am Samstag verloren die Pfälzer mit 0:2 (0:1) gegen Kickers Offenbach, haben damit aus den letzten sieben Partien nur einen Punkt geholt.

Es kam diese Woche einiges zusammen. Am Dienstag sahen zwei ganz wesentliche Spieler, David Bohl und David Becker, bei der 0:1-Niederlage beim Titelkandidaten Elversberg zum fünften Mal die