Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jordi Ribera sagte einen Satz, der nicht verwunderte. „Deutschland hat eine starke Mannschaft, es ist eine große Handballnation“, erklärte der Trainer des spanischen Teams am Tag vor dem Aufeinandertreffen in New Capital.

Ribera wird die Deutschen am Donnerstag (20.30 Uhr) nicht unterschätzen, aber er weiß um ihre Schwächen. Schließlich weiß er auch um die Stärken seiner Spieler.