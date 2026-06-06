Nach einem teils nassen Wochenende bringt der Montag sommerliche Wärme. Im Südwesten warnt der DWD am Abend vor kräftigen Gewittern.

Offenbach (dpa) - Das Wetter am Wochenende und zu Beginn der nächsten Woche bleibt wechselhaft. Der Samstag zeigt sich vor allem im Westen und Norden bewölkt, regnerisch und teils mit kurzen Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. «Das Regenband selbst ist eher schwach ausgeprägt, und es überquert im Tagesverlauf Deutschland Richtung Nordosten, im Süden bleibt es häufig auch ganztags trocken» so Meteorologe Thorsten Kaluza. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 26 Grad.

In der Nacht zum Sonntag sind gebietsweise Schauer möglich, im Süden bleibt es aber weitgehend trocken. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 8 Grad. Der Süden zeigt sich auch am Sonntag selbst heiter und trocken, während es im Norden nach Angaben des DWD gebietsweise regnet. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad im Nordwesten und bis zu 26 Grad im Südosten.

Gewitter zum Wochenstart möglich

Die Nacht auf Montag bleibt überwiegend klar - bei Tiefsttemperaturen zwischen 14 und 11 Grad im Norden, sonst bei 10 bis 6 Grad. «Mit dem Montag beginnt die neue Woche unter Hochdruckeinfluss mit einem Sommertag», sagt Meteorologe Thorsten Kaluza. Zunächst ist es sonnig, im Tagesverlauf ziehen vermehrt Wolken auf.

Im Südwesten rechnet der DWD am Abend mit teils kräftigen Gewittern. In der Nordwesthälfte steigen die Temperaturen auf 20 bis 25 Grad, in der Südwesthälfte auf 24 bis 28 Grad.