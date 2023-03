Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Weltstar seines Sports auf dem zweiten Bildungsweg: Hanne Brenner ist als Dressurreiterin eine der erfolgreichsten Paralympics-Athletinnen überhaupt. In den letzten Jahren wurde es etwas ruhiger um die in Wachenheim/Zellertal lebende 57-Jährige. In Mannheim auf dem Maimarkt hofft Brenner auf eine Art Neubeginn.

Auch wenn Hanne Brenner, die nach einem Reitunfall inkomplett querschnittgelähmt ist, in ihrer Karriere alles gewonnen hat, was es im Parasport zu gewinnen gibt – sie weiß, dass sie sich