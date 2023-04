Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Name des Mannes ist nie bekannt geworden – und das ist vermutlich besser so. Andernfalls hätte sich der Kameramann aus dem Team der ARD-Sportschau große, auch öffentliche Kritik gefallen lassen müssen. Der Kollege mit der Kamera war schlicht zu spät gekommen, um einen historischen Moment des deutschen Sports auf 16 Millimetern festzuhalten. Vom ersten Treffer der Fußball-Bundesliga gibt es keine bewegten Bilder, weil die Kamera im Weserstadion in Bremen nicht lief, als Timo Konietzka das Leder aus etwa zehn Metern über die Linie drückte.

Der Dortmunder hatte am 24. August 1963 schon nach knapp 50 Sekunden für die Borussia getroffen – und weil neben dem Mann vom Fernsehen auch die Fotografen nicht mit