Am 21. Juli 1987 ging für Steffi Graf einen Traum in Erfüllung. Vor der Abreise zum Federation-Cup in Vancouver bestritt sie ihr erstes Match als Tennis-Profi vor heimischer Kulisse. Nicht auf irgendeinem Court, sondern im altehrwürdigen Eisstadion am Friedrichspark feierte sie einen 3:0-Sieg gegen die USA. Nur wenige Wochen später stieg sie zur Nummer eins im internationalen Damen-Tennis auf.

Bei einem Besuch der RHEINPFALZ-Redaktion im Jahr 1986 äußerte Steffi Graf einen Herzenswunsch. Auf die Frage, ob sie als Mannheimer Mädchen nicht gerne mal Eishockey spielen würde,