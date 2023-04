Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was für eine Saison für die Fußballer des SV Alemannia Waldalgesheim! Erst der Aufstieg in die Fußball-Oberliga Südwest, dann die Teilnahme am „Finaltag der Amateure“ gegen den Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Zumindest kleine, aber helle Lichtblicke in finsteren Corona-Zeiten.

Wer hat als Amateur schon einmal die Möglichkeit, sich mit Profis zu messen? Noch dazu gegen den Ex-Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern, wenn er auch aktuell in der Dritten Liga