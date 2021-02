Die Adler Mannheim müssen bei optimalem Heilungsverlauf rund sechs Wochen auf Brendan Shinnimin verzichten. Das teilte der Klub am Sonntag mit. Der 30-jährige Kanadier verletzte sich am Donnerstag im Auswärtsspiel bei der 3:4-Verlängerungsniederlage bei den Augsburger Panthern am Knie. Das ergab die medizinische Untersuchung.

Shinnimin wechselte im Frühherbst vergangenen Jahres vom schwedischen Topclub Växjö Lakers zu den Adlern. Mit sechs Toren und drei Vorlagen ist der Angreifer momentan hinter Markus Eisenschmid zweitbester Scorer der Mannheimer. „Brendan ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Daher ist es auch nicht ganz so leicht, ihn zu ersetzen“, sagt Sportmanager Jan-Axel Alavaara.