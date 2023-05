Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 1. FC Kaiserslautern, Drittletzter der Dritten Fußball-Liga, will an diesem Samstag beim KFC Uerdingen die Wende einleiten. Die Spieler und vor allem Sportdirektor Boris Notzon stehen in der Kritik der Öffentlichkeit. Eine dritte Niederlage in Folge – und auch der Stuhl von Trainer Jeff Saibene würde gehörig wackeln.

Es ist kein Endspiel. Aber es ist ein sehr wichtiges Spiel für den mal wieder heftig kriselnden Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern an diesem Samstag (14 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de;