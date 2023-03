Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die eine geht, der andere kommt, aber die Herausforderungen und die Aufgaben, die Freude am gemeinsamen Gelingen, all das bleibt: Der Sportbund Pfalz ist in der Pandemie stark geblieben und wird unter neuer Führung auch 2022 der bewährte Dienstleister für die Sportvereine sein.

Elke Rottmüller, die Präsidentin des Sportbundes Pfalz, kann am 21. Mai in Rockenhausen ruhigen Gewissens ihre Abschiedsrede halten. Nach vier Jahren gibt sie ihr Amt wieder ab, sie führte