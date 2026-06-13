Fußball Trump gratuliert US-Nationalmannschaft zum Auftaktsieg

Donald Trump
Trump gratuliert der US-Nationalmannschaft zu ihrem Auftaktsieg bei der Fußball-WM. (Archivbild)

Den USA gelingt gegen Paraguay ein perfekter Start in ihre Heim-WM - doch Präsident Trump ist nicht unter den jubelnden Fans im Stadion. Nun reagiert er in sozialen Medien auf den US-Sieg.

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat der Nationalmannschaft seines Landes zu ihrem Auftaktsieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft gratuliert. «Herzlichen Glückwunsch an das Team USA zu seinem bedeutenden Sieg, 4:1, gegen eine sehr gute paraguayische Mannschaft», schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. «Macht weiter so!»

Dem Co-Gastgeber USA ist zum WM-Auftakt gegen Paraguay am Freitag mit einem 4:1 (3:0) ein überzeugender Sieg gelungen. Damit etablierte sich das Team sofort als Favorit in seiner Gruppe D. Außer Paraguay bekommt es die US-Nationalmannschaft noch mit Australien und der Türkei zu tun.

Trump selbst war nicht zu dem Spiel in die Arena südlich von Los Angeles gereist - stattdessen verfolgte dort sein Außenminister Marco Rubio die Partie.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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