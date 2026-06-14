Fußball Sechs Berliner U-Bahnhöfe sind in «Toooooooor»-Laune

Berliner U-Bahnhöfe ändern Namen zur WM
Torjubel im Namen: Die Berliner Verkehrsbetriebe haben die Namen von sechs U-Bahnhöfen mit der Bezeichnung »Tor« zur Fußball-WM um einige Buchstaben verlängert.

Bei einem Tor soll es nicht bleiben, haben sich die Berliner Verkehrsbetriebe gedacht. Zur Fußball-WM machen sie den Fans und den sechs U-Bahnhöfen mit einem Tor im Namen ein kleines Geschenk.

Berlin (dpa) - Sechs U-Bahnhöfe in Berlin gehen mit ihrem Namen anlässlich der Fußball-WM in eine ganz spezielle Verlängerung: Brandenburger Tor, Frankfurter Tor, Hallesches Tor, Kottbusser Tor, Oranienburger Tor und Schlesisches Tor tragen für die Dauer der Weltmeisterschaft nicht bloß ein Tor im Titel. Die Berliner Verkehrsbetriebe BVG verlängerten bei diesen Bahnhöfen das O im Namen um ein Vielfaches, damit der Torjubel dort maximal sichtbar ist.

Die vorübergehenden neuen Namen sind seit der Nacht zum Sonntag pünktlich zum ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft zu sehen. Die BVG will die Fans damit beim Jubeln kräftig unterstützen: «Mit unseren "Toooooooor"-Bahnhöfen wollen wir die gemeinsame Freude an der WM direkt in den Alltag unserer Fahrgäste bringen und der Stadt ein Lächeln schenken», sagte Marketingleiterin Ineke Paulsen laut Mitteilung.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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