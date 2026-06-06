Vor zwölf Jahren holte Bastian Schweinsteiger mit der Nationalmannschaft den Weltmeistertitel. Bei der anstehenden Endrunde hat er einen klaren Favoriten - das DFB-Team ist es nicht.

Berlin (dpa) - Weltmeister Bastian Schweinsteiger würde schon einen Halbfinal-Einzug der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der anstehenden WM als Erfolg ansehen. Der 41-Jährige begründete dies in einem Interview der «Schwäbischen Zeitung» auch mit dem Abschneiden bei den jüngsten großen Turnieren nach dem EM-Halbfinale 2016.

«Man darf nicht vergessen, dass das beste Ergebnis in den letzten zehn Jahren ein Viertelfinale bei der Europameisterschaft 2024 war. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir bis ins Halbfinale kommen werden», sagte Schweinsteiger. Der jetzige ARD-Experte nannte Frankreich als seinen Top-Favoriten für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko, die am Donnerstag beginnt.

Unterstützung der Fans manchmal mehr wert als ein Pokal

«Wenn bei uns alles passt, können wir die großen Nationen wie Frankreich und Spanien schon schlagen. Aber dann muss bei uns wirklich alles passen», betonte Schweinsteiger. In den Vorbereitungsspielen habe es auch Brüche im deutschen Spiel gegeben, erklärte der Weltmeister von 2014. «Deswegen sehe ich uns nicht als Top-Favoriten.» Am Ende des Tages mache die Konstanz den Unterschied zwischen einer Weltklasse-Mannschaft und anderen aus.

Wichtig findet Schweinsteiger neben den Ergebnissen aber auch das Auftreten. Der langjährige Bayern-Profi erinnerte an die WM 2006 in Deutschland. Damals sei die DFB-Auswahl trotz des verlorenen Halbfinales gegen Italien vor dem Spiel um Platz drei gefeiert worden. «Wenn du es schaffen kannst, dass 83 Millionen Menschen dir die Daumen drücken und dich unterstützen, obwohl du ein Spiel verloren hast, ist das vielleicht manchmal mehr wert als Erfolg oder ein Pokal», sagte Schweinsteiger.