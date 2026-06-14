Frankreichs Kapitän Kylian Mbappé könnte bei der Fußball-Weltmeisterschaft einen neuen Torjubel präsentieren. Was dahintersteckt.

Boston (dpa) - Superstar Kylian Mbappé von Fußball-Weltmeister Frankreich spuckt an der Querflöte keine großen Töne. Der 27 Jahre alte Torjäger plauderte in James Cordens Comedy-Show beim amerikanischen Pay-TV-Sender Fox über seine musikalische Früherziehung - von der nichts mehr übriggeblieben ist.

«Ich habe alles verlernt»

Mbappé bekam eine Flöte in die Hände gedrückt, bekam aber nur mühsam wenige Töne raus. «Meine Eltern wollten, dass ich alles ausprobiere, man weiß ja nie», sagte der Kapitän des französischen WM-Teams und Profi von Real Madrid. Er erklärte schallend lachend: «Ich habe alles verlernt.» Dabei habe er das Instrument für ein, zwei Jahre gelernt.

Mbappé ließ sich aber von Corden überreden, dass er bei seinem ersten WM-Treffer anstelle seines üblichen Torjubels mit verschränkten Armen an der Eckfahne auf einer imaginären Flöte spielen wird: «Okay, das tu' ich für dich.» Seine Mannschaft trifft am Dienstag (21.00 Uhr MESZ/MagentaTV) in ihrem Auftaktspiel auf Senegal.