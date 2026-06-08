Fußball Niederländer Timber fällt für WM aus - Geertruida nominiert

Jurriën Timber
Vor gut einer Woche hatte Jurrien Timber noch das Champions-League-Finale bestritten. (Archivbild)

Obwohl er vor gut einer Woche noch im Champions-League-Finale zum Einsatz kommt, fällt der Niederländer Jurrien Timber nun für die WM aus. Grund ist eine langwierige Verletzung.

New York (dpa) - Die Niederlande müssen bei der Fußball-Weltmeisterschaft kurzfristig auf Verteidiger Jurrien Timber verzichten. Der Profi des FC Arsenal habe sich von einer Leistenverletzung nicht ausreichend erholt, hieß es in einem Statement der Niederländer. Die Verletzung hatte den 24-Jährigen schon seit Mitte März geplagt, trotzdem kam Timber vor gut einer Woche im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain 55 Minuten für Arsenal zum Einsatz. Für die WM reichte es aus Verbandssicht nun aber nicht.

Bondscoach Ronald Koeman ersetzte den Verteidiger durch den ehemaligen Leipzig-Profi Lutsharel Geertruida vom AFC Sunderland. Timber wird die Mannschaft nach der WM-Generalprobe am Montagabend gegen Usbekistan in New York verlassen. Ihren Auftakt in das Turnier bestreiten die Niederländer am 14. Juni gegen Japan.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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