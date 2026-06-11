Am Sonntag geht es los. Bevor die Spannung vor dem deutschen WM-Auftakt richtig hochgefahren wird, dürfen die DFB-Kicker nach intensiven Trainingstagen kurz durchpusten.

Winston-Salem (dpa) - Julian Nagelsmann lässt die deutschen Fußball-Nationalspieler drei Tage vor dem ersten WM-Spiel gegen Curaçao noch einmal kurz körperlich und mental durchschnaufen. Nach einer Regenerationseinheit am heutigen Vormittag (Ortszeit) dürfen Kapitän Joshua Kimmich und seine Teamkollegen in Winston-Salem einen freien Nachmittag genießen.

Ab morgen soll dann die Spannung richtig hochgefahren werden für den wichtigen Auftakt am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Houston gegen den WM-Neuling und krassen Außenseiter in Gruppe E.

Echtes Kontrastprogramm zu Chicago

Das Freizeitprogramm der Nationalspieler wird in North Carolina aber anders aussehen als an der ersten US-Station in der WM-Vorbereitung. «Wir haben ein echtes Kontrastprogramm zu Chicago, wo wir viel rausgegangen sind, direkt in der City waren», sagte der Leipziger David Raum mit Bezug auf das am Montag bezogene WM-Stammquartier in der 250.000-Einwohner-Stadt Winston-Salem.

David Raum beschreibt die Freizeitaktivitäten im DFB-Quartier. Foto: Jan Woitas/dpa

«Hier haben wir viel Zeit für uns», sagte Raum zum Teamhotel The Graylyn Estate. «Wir haben einen Basketball-Court, eine Tischtennisplatte. Wir haben eine Players Lounge, wo es eine Spiele-Konsole gibt, wo auch ein Tisch ist, wo man Karten spielen kann», zählte der 28-Jährige auf. Als Freizeitprogramm kommt auch das gemeinsame Zuschauen bei den ersten WM-Spielen infrage.