Das WM-Aus von Lennart Karl trifft die deutschen Fußballer empfindlich. Auch der FC Bayern München ist zunächst geschockt.

München/Chicago (dpa) - Nach dem WM-Aus von Lennart Karl hat der FC Bayern München seinem Youngster Mut zugesprochen. «So ein kurzfristiges Verpassen einer WM tut natürlich extrem weh, und die Nachricht war für den ganzen FC Bayern ein Schock - aber es ändert nichts daran, wie viel Talent, Leidenschaft und Zukunft in Lenny stecken. Er hatte sich diese WM durch seine überragende erste Profisaison mehr als verdient», sagte der Münchner Sportvorstand Max Eberl.

Karl werde beim FC Bayern «alle Unterstützung bekommen, um bald wieder auf dem Platz stehen zu können - und wir alle wissen, dass er noch viele große Turniere vor sich hat. Er selbst blickt schon wieder nach vorne und sagt, er wird stärker zurückkommen. Das gefällt mir an ihm, und das ist der Spirit, den es in solchen Momenten braucht», sagte Eberl weiter.

Max Eberl: »Er selbst blickt schon wieder nach vorne und sagt, er wird stärker zurückkommen.« Foto: Sven Hoppe/dpa

Für Lennart Karl ist der WM-Traum vor dem Turnierstart vorbei. Foto: Federico Gambarini/dpa

Neun Tage vor dem ersten WM-Gruppenspiel gegen Curaçao wurde das Aus von Karl bekanntgegeben. Der 18 Jahre alte Offensivspieler hat sich beim Abschlusstraining für die WM-Generalprobe heute (20.30 Uhr MESZ/RTL) gegen die USA einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen. Für Karl rückt der Leipziger Assan Ouédraogo (20) in den 26-Mann-Kader nach.