Er ist der Fußball-Superstar nicht nur Argentiniens. Lionel Messi steht im Mittelpunkt, wo er auch ist - erst recht bei einer WM. Mit einem Interview sorgte er nun für emotionale Reaktionen.

Kansas City (dpa) - Es sind nicht mal zwei Minuten, mit denen Lionel Messi außerhalb des Rasens für große Emotionen gesorgt hat. Nicht oder vielleicht nicht bei Millionen Menschen, aber ganz besonders bei einem Einzelnen und dessen Familie und Freunden. «Leo, falls Du das liest … was schon zu viel des Guten wäre», schrieb Manu Gutiérrez bei Instagram zu einem Video, das Lionel Messi bei einem Interview zeigt: «Ich möchte Dir einfach nur danken.»

Gutiérrez ist Journalist aus Venezuela. Sein großer Traum: mit Messi reden. In der Mixed-Zone hatte es zunächst nicht geklappt. Messi habe ihn nicht gesehen, sagte der Journalist, der im Rollstuhl zu dem Weltmeister und achtmaligen Weltfußballer vorzudringen versuchte. Gutiérrez hat Zerebralparese, eine Gruppe von Erkrankungen, die mit Bewegungsstörungen und Muskelsteife (Spastik) einhergehen.

Nach der ersten Enttäuschung kam es dann aber doch noch zum Interview. Messi gab nach dem letzten WM-Testspiel der Argentinier entspannt Autogramme, als sich Gutiérrez vorstellte. «Ich bin Journalist, Leo. Eine Frage, bitte.»

Tiefer Dank eines überglücklichen Menschen

Messi schaute, lächelte und lauschte, während er einen Ball unterschrieb. Gutiérrez wollte wissen, wie Messis Beziehung zu seinen Rekorden sei - und Messi antwortete.

Freundlich und aufmerksam schaute er den Journalisten an, beugte sich etwas auf die Absperrung und sagte, dass er darauf nie achte. «Ich versuche einfach, die Ziele der Mannschaft zu erreichen», sagte der Kapitän der Argentinier vor seiner sechsten WM.

Das Video vom Interview machte die Runde im Internet und ein überglücklicher Gutiérrez schreib weiter an Messi gerichtet: «Du hast nicht nur wieder eine Deiner unmöglichen Vorlagen gegeben, sondern mich auch mit Deiner Großzügigkeit sehr glücklich gemacht, und die Gesichter meiner Freunde und meiner Familie nach diesem Moment zu sehen, ist einfach unbezahlbar.» Ein «Tor ins Herz», schrieb die Zeitung «Debate» aus dem WM-Mitgastgeberland Mexiko.