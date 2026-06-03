Sportlich hat Lionel Messi längst alles gewonnen. Nun wird der Argentinier auch für sein vorbildliches Auftreten auf dem Platz geehrt - und zwar mit einer ganz besonderen Auszeichnung.

Oviedo (dpa) - Fußball-Superstar Lionel Messi erhält in Spanien den angesehenen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Sport. Der 38 Jahre alte Argentinier sei mit 47 Titeln der «erfolgreichste Fußballer aller Zeiten», erklärte die Jury bei der Bekanntgabe des Siegers in Oviedo in Norden Spaniens. Der Gewinn der Weltmeisterschaft 2022 in Katar mit der «Albiceleste» habe «sein sportliches Vermächtnis endgültig konsolidiert».

Messi genieße weltweit Respekt und Bewunderung, aber nicht nur wegen seiner sportlichen Erfolge. Mit seinem «vorbildlichen Auftreten auf dem Spielfeld» sowie «seiner Beständigkeit, Bescheidenheit und seinem Teamgeist» habe er sich ebenfalls hohes Ansehen erarbeitet, hieß es in der Mitteilung. Die Jury würdigte außerdem unter anderem «die wichtige solidarische Arbeit» des Profis über die Leo-Messi-Stiftung zur Förderung von Bildung und Gesundheit für Kinder in schwierigen Lebenssituationen.

Spaniens König Felipe überreicht die Auszeichnungen Ende Oktober

Der Profi von Inter Miami ging auch für den FC Barcelona und Paris Saint-Germain auf Torejagd. Als Rekordhalter gewann er achtmal den prestigeträchtigen Ballon d'Or. In den USA, Kanada und Mexiko wird er an seiner sechsten und mutmaßlich letzten Weltmeisterschafts-Endrunde teilnehmen.

Die Prinzessin-von-Asturien-Auszeichnungen gelten als die Nobelpreise Spaniens und sind nach der Thronfolgerin benannt. Sie werden alljährlich in acht Sparten vergeben. Alle Sieger werden jedes Jahr nach und nach bekanntgegeben. Die Preisträger erhalten jeweils 50.000 Euro und die Nachbildung einer Statue von Joan Miró. Die Auszeichnungen werden Ende Oktober von König Felipe VI. und Kronprinzessin Leonor in Oviedo überreicht.