Seit 2014 hält Miroslav Klose mit 16 Treffern den Rekord für die meisten WM-Tore. Beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada könnten gleich zwei aktive Spieler den ehemaligen Stürmer überbieten.

Nürnberg (dpa) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Miroslav Klose geht davon aus, dass seine Bestmarke für die meisten WM-Tore bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada überboten wird. «Ich rechne damit, dass mein Rekord in diesem Turnier fällt», sagte Klose der «Süddeutschen Zeitung» im Interview. «Durch das größere Teilnehmerfeld gibt es mehr Spiele und damit mehr Möglichkeiten, Tore zu schießen.»

Der frühere Stürmer Klose führt die ewige WM-Torschützenliste mit 16 Treffern an. Mit dem Argentinier Lionel Messi (13 Tore) und dem Franzosen Kylian Mbappé (12 Tore) befinden sich zwei aktive Spieler in der Rangliste dicht hinter dem ehemaligen Nationalstürmer. Weil sein Rekord ohnehin irgendwann geknackt werde, sei es für ihn völlig in Ordnung, wenn Messi ihn bei der WM überhole, sagte Klose weiter.

Rekordtor gegen Brasilien

Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada spielt Frankreich gegen Außenseiter Irak, Argentinien könnte in der Gruppenphase hoch gegen Jordanien gewinnen. Wegen der von 32 auf 48 erhöhten Zahl an Teilnehmernationen findet mit dem Sechzehntelfinale in diesem Jahr außerdem ein zusätzliches Spiel statt.

Klose, heute Trainer des Zweitligisten 1. FC Nürnberg, hatte den Torrekord von Ronaldo im Halbfinale der WM 2014 übertroffen. Beim legendären 7:1 (5:0)-Erfolg gegen den Gastgeber Brasilien erzielte Klose das 2:0 für das DFB-Team. Klose bestritt seit 2002 vier WM-Turniere für Deutschland, in denen er immer mindestens bis zum Halbfinale vorrückte.