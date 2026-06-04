Investor Hasan Ismaik will dem TSV 1860 München kein weiteres Geld geben. Wie der Verein ohne Notfallfinanzierung eine stabile Zukunft finden soll, bleibt offen.

München (dpa) - Hasan Ismaik möchte vorerst kein neues Geld in den TSV 1860 München investieren und den in die Viertklassigkeit abgestürzten Fußball-Club auch nicht vor einer möglichen Insolvenz retten. «Ich glaube, mittlerweile ist allen klar, dass es keine Lösung sein kann, Jahr für Jahr einfach nur neues Geld zur Verfügung zu stellen», teilte der Investor der «Süddeutschen Zeitung» mit.

«Die eigentliche Frage ist, wie der Verein eine stabile Zukunft aufbauen will, die nicht jede Saison von Notfallfinanzierungen abhängig ist», sagte der 48-Jährige und betonte, dass es eben nicht die Frage sei, «ob eine Person einer anderen einen weiteren Kredit gewährt.»

Platz in Regionalliga sicher

Durch den Rückzug des Hauptsponsors, der nach dem Zwangsabstieg aus der 3. Liga von einem Sonderkündigungsrecht gebraucht machte, fehlen 1860 wohl rund 2,7 Millionen Euro. Das entspricht in etwa der Summe, die zur Lizenzerteilung in der 3. Liga benötigt worden war.

Am Startrecht in der Regionalliga würde sich nach dem Bericht nichts ändern. Einen ähnlichen Fall gab es bereits 2022 mit Türkgücü München.

Der Bayerische Fußball-Verband hat seinen Rahmenterminkalender auf 19 Mannschaften ausgelegt, da noch offen war, ob die Würzburger Kickers sich in der Drittliga-Relegation gegen den 1. FC Lok Leipzig durchsetzen würden. Stellen die Löwen vor dem 30. Juni einen Insolvenzantrag, werden in der neuen Saison auch keine Punkte abgezogen.