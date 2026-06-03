Handball SC DHfK Leipzig steht als erster Handball-Absteiger fest

Franz Semper SC DHfK Leipzig
Franz Semper und die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig kassierten eine knappe Niederlage in Lemgo. (Archivfoto)

Die Leipziger Bundesliga-Handballer hatten sich mit dem Abstieg bereits abgefunden. Durch die Niederlage in Lemgo verspielen sie auch die letzte theoretische Chance auf den Ligaerhalt.

Lemgo (dpa) - Die Handballer des SC DHfK Leipzig müssen den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Das Team von Trainer Frank Carstens unterlag am Abend in seinem vorerst letzten Bundesliga-Auswärtsspiel beim TBV Lemgo Lippe mit 28:30 (17:18), womit die Minimalchance auf den Klassenerhalt endgültig erlosch.

Franz Semper und Blaer Hinriksson waren mit jeweils fünf Toren die besten Werfer des couragiert auftretenden Tabellenletzten, der die Saison am Sonntag mit einem Heimspiel gegen GWD Minden abschließen wird.

Entscheidung erst spät

Die Leipziger starteten furios in die Partie und überzeugten zunächst mit Spielwitz und gnadenloser Effizienz im Abschluss. Nach 14 Minuten führten sie in einem offenen Schlagabtausch mit 14:11. Mit einem Torhütertausch leiteten die Lemgoer dann aber die Wende ein. Die Gäste verzweifelten nun reihenweise an Constantin Möstl und gerieten bis zur Pause knapp in Rückstand.

Die Leipziger ließen sich jedoch nicht entmutigen und erzwangen dank verbesserter Defensivarbeit auch im zweiten Durchgang ein Duell auf Augenhöhe mit dem Favoriten. Erst in der Schlussphase setzte sich Lemgo mit einem 5:2-Lauf vorentscheidend auf 29:26 (55. Minute) ab.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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