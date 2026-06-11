Fußball Hülkenberg über WM: Trikot überziehen und ein Bier trinken

Nico Hülkenberg
Nico Hülkenberg kann beim Fußball einfach nur Fan sein. (Archivbild)

Die Fußball-WM ist auch im Formel-1-Fahrerlager von Barcelona ein Thema. Der einzige deutsche Pilot verzichtet lieber auf einen Tipp.

Barcelona (dpa) - Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg wird mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft während der WM mitfiebern. «Ich werde auf jeden Fall gucken, nicht jedes Spiel und jede Minute, aber wann immer es möglich ist, vor allem wenn unser Nationalteam spielt», sagte der Audi-Fahrer am Rande des Grand Prix von Barcelona-Katalonien.

Einen WM-Tipp für den Sieger verkneift sich der einzige deutsche Fahrer im Feld aber. «Ich bin vieles, aber sicher kein Fußball-Experte. Ich werde einfach das Trikot überziehen, ein Bier trinken, anfeuern und auf das Beste hoffen», sagte der 38-Jährige lachend.

Die deutsche Nationalmannschaft steigt am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Houston gegen Curaçao in das WM-Turnier ein.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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