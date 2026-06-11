Die Buwe zählen zu den erfolgreichsten Tippern und wollen ihren Titel beim RHEINPFALZ-Tippspiel verteidigen.

Wenn die RHEINPFALZ zum Tippspiel einlädt, dann sind die Buwe garantiert dabei. Die Sechser-Stammtischrunde gehört zu den treuesten und erfolgreichsten Tippern. Zweimal schon – 2016 und 2024 – gingen sie als Sieger vom Platz.

Wie machen sie das eigentlich? Das fragen sich vielleicht nicht nur die Lahmen Zeitungsenten. „Geballter Fußballsachverstand und viel Glück“, sagt Bernd Hochscheid lachend. Eigentlich sei das Buwe-Prinzip aber ganz einfach: Die fünf anderen Jungs geben ihre Tipps ab, Kapitän Bernd schaut sich die Tendenz an und gibt darauf basierend den finalen Tipp ab. 2024 stellten die Herren bei den Entscheidungsspielen ihre Strategie allerdings um und „haben auch mal anders getippt, als es das Gefühl gesagt hat“.

Apropos Gefühl: Wen hält der erfahrene Kapitän für einen WM-Favoriten? „Für mich hat Frankreich einen der stärksten Kader in der Breite. Die stehen ganz oben auf meiner Favoritenliste“, sagt Bernd Hochscheid.

Ein gutes Stück vom Weltmeistertitel entfernt sei dagegen die deutsche Mannschaft. Nach seiner Prognose übersteht sie Vorrunde und Sechzehntelfinale. „Wenn es normal läuft, treffen sie im Achtelfinale auf Frankreich – dann wird es vorbei sein“, mutmaßt er.

Die Buwe behalten das Turnier genau im Blick. Wenn es passt, schauen die fünf Dürkheimer und ein „Bu“ von der „falschen Rheinseite“ die Spiele auch mal gemeinsam. Als Sozialstammtisch haben sie in der Vergangenheit schon viel Geld für den guten Zweck gesammelt. Dafür sind sie weiterhin aktiv, wenn auch nicht mehr regelmäßig zweimal im Jahr, sondern eher gezielt für bestimmte Veranstaltungen. Auch aktuell haben sie wieder etwas vor, spruchreif ist das allerdings noch nicht. Zeit für die WM bleibt auf jeden Fall.

Denn beim Tippspiel haben die Buwe den Anspruch, ihren Titel zu verteidigen. Mindestens aber soll es für einen Platz in den Top 5 reichen.