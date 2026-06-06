Fußball DFB-Pokal: BVB spielt beim Fünftligisten Hamburg-Eimsbüttel

Trophäe im DFB-Pokal
Die erste Runde im DFB-Pokal ist ausgelost. (Archivbild)

Schiedsrichter Deniz Aytekin beschert Borussia Dortmund ein Erstrundenspiel im Norden. Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 gastiert beim Halleschen FC. Fünftligist St. Tönis empfängt Eintracht Frankfurt.

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund tritt in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Fünftligisten Hamburg-Eimsbütteler BC an. Dieses Los hat den Westfalen der «Schiedsrichter des Jahres» Deniz Aytekin am Samstagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund gezogen.

Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 spielt in der ersten Runde beim Viertligisten Hallescher FC. Mit-Aufsteiger SC Paderborn reist zum Viertligisten Phoenix Lübeck. Bayer Leverkusen gastiert beim Drittligisten Wehen Wiesbaden, Borussia Mönchengladbach beim Fünftligisten Schott Mainz und der 1. FC Köln beim aufgestiegenen künftigen Drittligisten Würzburger Kickers.

Dortmund spielt erst Anfang September

Als tiefstklassiger Club aus Nordrhein-Westfalen empfängt der niederrheinische Fünftligist SC St. Tönis den Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Der aufgestiegene künftige Viertligist Westfalia Rhynern bekam ein Heimspiel gegen den Zweitligisten Dynamo Dresden zugelost.

Die erste Runde wird vom 21. bis 24. August ausgetragen. Weil Dortmund am 22. August im Supercup gegen Bayern München spielt, findet das Pokalspiel der Dortmunder erst Anfang September statt. Das Endspiel ist am 29. Mai 2027 im Berliner Olympiastadion.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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