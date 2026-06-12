Die hohe Nachfrage nach personalisierten Trikots der deutschen Nationalmannschaft hat zu Lieferverzögerungen geführt. Nach Angaben des DFB lagen die Bestellungen fast dreimal über den Erwartungen.

Frankfurt/Main (dpa) - Verzögerungen bei der Auslieferung von Trikots der deutschen Nationalmannschaft sind nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) auf Lieferengpässe bei der Personalisierung zurückzuführen. Betroffen gewesen sei ein Teil der Trikots mit individueller Beflockung, teilte der Verband mit. Dadurch drohte sich die Auslieferung einzelner Trikots zu verzögern.

«Es tut uns leid, dass einige unserer Fans länger als erwartet auf ihre Bestellung warten mussten», erklärte der DFB auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Ursache sei ein vorübergehender Engpass bei Buchstaben und Nummern für die Personalisierung gewesen. Das Problem sei inzwischen behoben worden. Betroffenen Kunden wurde die Möglichkeit einer Stornierung angeboten. Sie seien nun aber auch über aktualisierte Liefertermine informiert worden.

Deutlich höhere Nachfrage als erwartet

Nicht personalisierte Trikots seien von den Verzögerungen nicht betroffen und würden weiterhin innerhalb der üblichen Lieferzeit versandt, hieß es weiter. Vergleichbare Probleme sind bei anderen Anbietern bislang nicht bekannt.

Der DFB verwies zudem auf eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach den Trikots der Nationalmannschaft. Die Bestellungen personalisierter Trikots lägen nahezu beim Dreifachen der ursprünglichen Prognosen des Fanshop-Betreibers «Fanatics». Die Erwartungen hätten auf Erfahrungswerten und Verkaufszahlen vergangener Turniere basiert.