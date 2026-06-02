Die Geschichten aus dem fiktiven Schwanitz sind längst noch nicht alle erzählt: Die Kultserie «Nord bei Nordwest» bekommt deshalb eine weitere Folge. Die Kameras dafür laufen bereits.

Hamburg/Fehmarn (dpa) - Fans der ARD-Kultserie «Nord bei Nordwest» dürfen sich auf eine weitere Folge mit Geschichten aus dem fiktiven Schwanitz freuen. Die nächste Episode wird derzeit auf Fehmarn sowie in und um Hamburg gedreht, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mitteilte. Die Folge mit dem Titel «Zimtschwestern» soll voraussichtlich im Herbst 2027 im Ersten laufen und in der ARD-Mediathek abrufbar sein.

Diesmal müssen Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Hannah Wagner (Jana Klinge) zunächst nach einem Einbruch in die Tierarztpraxis ermitteln. Den hat Jule Christiansen (Marleen Lohse) bei der Rückkehr nach einer Weiterbildung entdeckt. Eingebrochen hatte der Sohn ihrer alten Freundin Trine. Die betreibt die Bäckerei «Zimtschwestern» und ist weniger später tot. Ermordet.

Regie führt der Hauptdarsteller

In dem ungewöhnlichen Familienkomplott mit verdeckten Identitäten und überraschenden Wendungen taucht nicht nur das beliebte Trio Jacobs-Wagner-Christiansen auf. Auch Cem Ali Gültekin als Job-Allrounder Mehmet Ösker, Stephan A. Tölle als Bestatter Michael Töteberg, Regine Hentschel als seine Kollegin Ellen Bleckmann und Joshy Peters als Kriminaltechniker Martin Puttkammer sind wieder mit von der Partie.

Regie führt wieder einmal Hauptdarsteller Hinnerk Schönemann selbst. Das Buch stammt erneut von Niels Holle, der bereits die Vorlagen für die zuletzt ausgestrahlten Fälle «Haare? Hartmann!» und «Das Nolden-Haus» geschrieben hat.

Die Reihe «Nord bei Nordwest», die seit 2014 im Abendprogramm läuft, wurde im April 2025 in einer Jubiläumssendung der ARD von den Zuschauern zur beliebtesten Kultserie aller Zeiten gewählt.