Die Schweizer heben Richtung Nordamerika ab - doch Stürmerstar Breel Embolo ist nicht an Bord. Die Reisegenehmigung des Ex-Bundesliga-Profis muss noch mal überprüft werden.

Zürich (dpa) - Der frühere Bundesliga-Profi Breel Embolo ist vor dem Abflug der Schweizer Nationalmannschaft zur bevorstehenden Fußball-WM von den Behörden ausgebremst worden. Der 29-Jährige könne vorerst nicht mit dem Team in die USA fliegen, teilte der Schweizer Verband mit. Man gehe aber davon aus, dass der Stürmer von Stade Rennes zeitnah nachreisen könne.

Von Zürich nach Los Angeles

Die elektronische Reisegenehmigung (ESTA) des Spielers sei bis Dienstagmorgen bewilligt gewesen, hieß es in der Verbandsmitteilung. «Um 10.30 Uhr haben wir die Information erhalten, dass sein ESTA nochmals in Abklärung geht.» Man stehe nun in Kontakt mit den Behörden.

Der Schweizer WM-Tross machte sich von Zürich aus auf den Weg nach Los Angeles. Von dort aus geht es für die Eidgenossen mit dem Bus weiter nach San Diego, wo sie ihr WM-Quartier beziehen und am Samstag noch ein Testspiel gegen Australien bestreiten werden.

Von 2016 bis 2022 in der Bundesliga

Embolo wurde am Züricher Flughafen ein Mitarbeiter der Agentur an die Seite gestellt, mit der die Schweizer ihre Reise zum XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko organisiert haben. Ihr WM-Auftaktgegner am 13. Juni ist Katar.

Embolo spielte von 2016 bis 2022 für den FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. Im vergangenen Jahr bestritt er mit den Schweizern zwei Testspiele in den USA - und erzielte sowohl beim 4:2 gegen Mexiko als auch beim 4:0 gegen die Amerikaner jeweils ein Tor.