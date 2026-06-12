Die Zukunft von ÖFB-Trainer Ralf Rangnick ist noch unklar. Einem Bericht zufolge hat sich der 67-Jährige aber gegen ein Engagement bei AC Mailand entschieden.

Santa Barbara (dpa) - Österreichs Fußball-Nationaltrainer Ralf Rangnick hat sich einem Bericht zufolge gegen einen Wechsel zur AC Mailand nach der Fußball-WM entschieden. Der 67-jährige Deutsche soll dem Club aus der Serie A abgesagt haben, berichtet die italienische Sportzeitung «Gazzetta dello Sport». Rangnicks Vertrag als österreichischer Nationaltrainer läuft nach der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada aus.

In Mailand sei Rangnick Medienberichten zufolge nicht für die Rolle als Trainer vorgesehen gewesen. Nach einer enttäuschenden Saison mit dem Verpassen der Champions-League-Ränge in der Serie A mussten neben Trainer Massimiliano Allegri auch der Geschäftsführer, der Sportdirektor und der technische Direktor der Mailänder gehen.

Allegris Nachfolger auf dem Trainerstuhl solle demnach Oliver Glasner werden. Glasner hatte in der abgelaufenen Saison Crystal Palace mit dem Sieg der Conference League zum ersten europäischen Titel der Vereinsgeschichte geführt und frühzeitig angekündigt, den Premier-League-Club nach Saisonende zu verlassen.

Die österreichische Nationalmannschaft startet am Mittwochmorgen MESZ gegen Jordanien (6.00 Uhr/ ZDF und Magenta TV) in die WM.