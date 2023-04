Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SV Waldhof Mannheim bereitet sich auf den geplanten Neustart in der Dritten Liga vor. Am kommenden Samstag, 14 Uhr, starten die Waldhöfer mit einem Heimspiel gegen den KFC Uerdingen in den Saisonendspurt mit elf Partien in 36 Tagen.

Am gestrigen Sonntag bezogen Spieler, Trainer und Funktionsteam des SVW ein Quarantäne-Trainingslager. In einem Hotel in Mannheim steht dem Tabellenzweiten eine komplette Etage zur Verfügung, mit einem