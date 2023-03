Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im hoch gelegenen Vallée du Trient im Schweizer Wallis kann man einen lustigen Sport ausprobieren und sich auf Skiern hinter Island-Ponys herziehen lassen. Von Kirsten Panzer

Wenn in St. Moritz die Pferde durch den Winter galoppieren und sich Skifahrer von ihnen an langen Zügeln über den Schnee ziehen lassen, versammeln sich Zuschauer und Fernsehteams am Rande des zugefrorenen