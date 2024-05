Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Waldhof Mannheim bleibt in Liga Drei. Direkt nach dem 4:2 gegen Sandhausen beginnt die große Party. Nach einer verkorksten Saison herrscht nun Planungssicherheit – oder?

Die Steine, die den Spielern und Verantwortlichen beim SV Waldhof Mannheim am Samstag vom Herzen gefallen sind, dürften immens gewesen sein. Das 4:2 (4:0) vor mehr als 18.000 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion gegen den SV Sandhausen bedeutete, dass die Mannheimer auch in der kommenden Saison in der Dritten Liga spielen werden. Der Waldhof ist vor dem Abstieg gerettet, weil der Hallesche FC bei Arminia Bielefeld nur zu einem Unentschieden kam.

„Das war die schwerste Saison meiner Karriere – mit Abstand. In dieser Saison haben wir mehr erlebt als in fünf Jahren. Die zwei frühen Tore haben uns heute perfekt in die Karten gespielt. Zum Glück haben wir hinten raus nicht noch das 3:4 kassiert“, sagte ein ausgepumpter, aber erleichterter Kapitän Marcel Seegert. Martin Kobylanski kam mit nacktem Oberkörper und einem großen Lautsprecher, aus dem laute Musik dröhnte, aus der Kabine zurück, um zur Party zu bitten.

Idealer Start ins Spiel

Die