Der 1. FC Kaiserslautern II präsentiert sich in der Fußball-Oberliga weiterhin torhungrig: Der Tabellenzweite gewann beim FC Karbach mit 5:1 (2:0) und kommt nun auf 42 Tore in neun Spielen, was einen Schnitt von 4,7 Treffern ergibt.

Nach 85 Sekunden ging der FCK auf dem Quintinsberg im Vorderhunsrück schon in Front: Innenverteidiger Anas Bouda köpfte nach einer Ecke das 0:1. In Minute 40 verteilten die Gastgeber ein Geschenk. Finn Keßler spielte einen viel zu kurzen Rückpass, Muhammed Zor spritzte dazwischen, umkurvte FC-Torwart Jonas Bast und markierte das 0:2 (40.). Das 0:3 (70.) war eine Kopie des 0:2: Diesmal spielte Linus Peuter einen zu kurzen Rückpass auf Bast, der gerade eingewechselte Oskar Prokopchuk durfte locker einschieben. Marius Bauer (79.) und Mittelstürmer Maddox Stadel (84.) erhöhten auf 0:5, Karbachs Kevin Engelmann köpfte das 1:5 (89.). FCK-Trainer Alexander Bugera war sehr zufrieden: „5:1 in Karbach gewinnt nicht jeder. Wir haben sehr dominant gespielt. Wir sind auf einem sehr guten Weg.“