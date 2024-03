Den zweiten Erfolg in Folge feierte der FC Arminia Ludwigshafen beim 3:2 (1:1)-Sieg im Oberliga-Derby bei der TSG Pfeddersheim. Arminia-Trainer Andreas Brill dürfte die letzten zwanzig Minuten der Partie nicht so schnell vergessen. Am Ende einer qualitativ sehr überschaubaren ersten Hälfte waren die Gastgeber etwas glücklich durch einen Schuss von Mathias Tillschneider in Führung gegangen (45.+1). Kurz nach Wiederanpfiff köpfte Laurenz Graf zum 1:1-Ausgleich ein (50.). Dann ging bei Brill der Puls langsam hoch: Matteo Monetta traf in einer besseren zweiten Hälfte, in der die Gastgeber kaum Druck entfalteten, zum 2:1-Führungstreffer für Ludwigshafen (80.). Aber Pfeddersheim schlug noch einmal zurück. Ein Freistoß des eingewechselte Aykan Aydin aus rund 18 Metern wurde zum Leidwesen von Arminia-Schlussmann Kevin Urban abgefälscht und schlug zum 2:2-Ausgleich im Tor ein (90.). Aber die Begegnung war noch lange nicht vorbei, es gab neun Minuten Nachspielzeit. Pfeddersheim warf noch einmal alles nach vorn, Ludwigshafen lauerte auf Konter. Nachdem der eingewechselte Tim Amberger und Steffen Straub einen ersten Gegenstoß leichtfertig ausgelassen hatten (90.+4), fasste sich Straub im zweiten Versuch ein Herz, wackelte seinen Gegenspieler aus und schoss den Ball mit dem rechten Fuß ins gegnerische Gehäuse zum Sieg (90.+8). Damit hat der FC Arminia Ludwigshafen vorerst die Abstiegsplätze hinter sich gelassen.